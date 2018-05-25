20 млн рублей будет выделено на ремонт моста на проспекте Мира в Нижнем Тагиле

Длина моста 42 метра, он связывает центр города с Красным Камнем. Подрядчику предстоит разобрать проезжую часть и уложить новую дорожную одежду. Помимо этого будет заменено освещение и усилены опоры под мостом.

Несколько лет назад на аварийное состояние моста обратил внимание председатель общественного движения «Тагил без ям» Никита Чапурин. Он уверял, что грунтовые воды размывают защитную насыпь, а движение по мосту небезопасно.

13 мая состоится электронный аукцион. Ремонт завершится до начала сентября 2018 года. Даты закрытия моста пока не названы, об этом станет известно после выбора подрядчика, передает ИА «Все новости».