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20 млн рублей будет выделено на ремонт моста на проспекте Мира в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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20 млн рублей будет выделено на ремонт моста на проспекте Мира в Нижнем Тагиле

25 мая, 09:00Транспорт
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