Водители Нижнего Тагила будут проверены на соблюдение правил перевозки детей
25 мая, 07:05Транспорт
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На территории Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа на протяжении месяца будет проходить профилактическое мероприятие «Внимание — дети!», направленное на предупреждение детского дорожного травматизма.
Сюжеты: Нижний Тагил
Водителей Нижнего Тагила проверят на соблюдение правил перевозки детей с 21 мая по 10 июня. Профилактическое мероприятие «Внимание — дети!», проводимое в эти дни в городе, направлено на выявление и пресечение случаев детского дорожного травматизма.
За 4 месяца с начала года, согласно статистике дорожной полиции, на территории города Нижний Тагил и Горноуральского городского округа зарегистрированы 6 происшествий участием детей, в которых оказались травмированы 6 детей.
Отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила обращает внимание горожан на необходимость соблюдения правил дорожного движения, особенно в связи со скорыми летними каникулами у школьников.
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