Водители Нижнего Тагила будут проверены на соблюдение правил перевозки детей

Водителей Нижнего Тагила проверят на соблюдение правил перевозки детей с 21 мая по 10 июня. Профилактическое мероприятие «Внимание — дети!», проводимое в эти дни в городе, направлено на выявление и пресечение случаев детского дорожного травматизма.

За 4 месяца с начала года, согласно статистике дорожной полиции, на территории города Нижний Тагил и Горноуральского городского округа зарегистрированы 6 происшествий участием детей, в которых оказались травмированы 6 детей.

Отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила обращает внимание горожан на необходимость соблюдения правил дорожного движения, особенно в связи со скорыми летними каникулами у школьников.