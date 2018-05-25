Желтая разметка появилась на автобусных остановках Нижнего Тагила

Администрация Нижнего Тагила реализовала предложение общественного движения «Тагил без ям» по нанесению желтой разметки на дорогах возле автобусных остановок.

По ПДД, стоянка автомобилей на месте остановки общественного транспорта запрещена. Теперь сотрудники ГИБДД смогут эвакуировать транспортные средства нарушителей с автобусных остановок.