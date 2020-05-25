В Нижнем Тагиле участок дороги на улице Окунева перекроют на месяц
Сегодня, 11:46ТранспортФото: группа "Дороги без дураков" во "Вконтакте"
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В Нижнем Тагиле движение транспорта по улице Окунева будет перекрыто на месяц — с 27 мая по 25 июня. Дорога будет отремонтирована в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает пресс-служба мэрии города.
Сюжеты: Национальные проекты 2019-2024, Нижний Тагил
Так, для движения будет недоступен участок улицы Окунева от улицы Ильича до проспекта Вагоностроителей. Начать ремонт на этой дороге планировалось раньше, но «Горэнерго-НТ» обновлял теплосети на проезжей части. На данный момент энергетики освободили объект. «УБТ-Сервис» предстоит заменить пять тысяч квадратных метров дороги, а также установить новый бордюрный камень.
В 2020 году на Вагонке планируется отремонтировать еще три улицы — Свердлова, Юности и Алтайскую. Кроме того, начаты работы на улице Фестивальной в Тагилстроевском районе.
В общей сложности по нацпроекту БКАД планируется в 2020 году заменить покрытие на 22 улицах. Общая сумма работ составляет 626 миллионов рублей.
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