В Нижнем Тагиле участок дороги на улице Окунева перекроют на месяц

Так, для движения будет недоступен участок улицы Окунева от улицы Ильича до проспекта Вагоностроителей. Начать ремонт на этой дороге планировалось раньше, но «Горэнерго-НТ» обновлял теплосети на проезжей части. На данный момент энергетики освободили объект. «УБТ-Сервис» предстоит заменить пять тысяч квадратных метров дороги, а также установить новый бордюрный камень.

В 2020 году на Вагонке планируется отремонтировать еще три улицы — Свердлова, Юности и Алтайскую. Кроме того, начаты работы на улице Фестивальной в Тагилстроевском районе.