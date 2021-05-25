Еще с пятью странами возобновила авиасообщение Россия

Авиасообщение возобновлено еще с пятью странами с 25 мая. Теперь жители России смогут полететь на Мальту, в Мексику и Португалию, Исландию и Саудовскую Аравию.

По три рейса в неделю, начиная со вторника, 25 мая будут летать самолеты из Москвы в Лиссабон, Канкун и Джидду. А по два раза в неделю — в Рейкьявик и Валетту, сообщают «Новые известия». Также по одному разу в неделю воздушные судка будут отправляться в Джидду из Махачкалы и Грозного. Кроме того, увеличено количество регулярных перелетов в Финляндию, Японию и Южную Корею. Регулярное и чартерное авиасообщение между Россией и другими странами было приостановлено с 27 марта 2020 года в связи с пандемией коронавируса. Возобновляться перелеты начали постепенно с конца лета прошлого года. На данный момент авиасообщение восстановлено с 27 странами. Напомним, в марте перелеты из Екатеринбурга были разрешены еще в семь стран. В их числе ОАЭ, Греция, Египет, Испания, Иордания, Киргизия и Узбекистан. Еще в семь стран разрешены перелеты из Екатеринбурга

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter