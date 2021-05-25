За смерть лося под поездом вблизи Невьянска оштрафована РЖД

За гибель лося под поездом недалеко от Невьянска свердловская РЖД заплатит штраф порядка 80 тысяч рублей.

Инцидент произошел на перегоне Нейва-Шурала недалеко от Невьянска. В суд с исковым заявлением по факту смерти дикого животного в результате наезда поезда, обратился Нижнетагильский транспортный прокурор. В соответствии с Федеральным законом «О животном мире» владельцы транспортных средств и организации, эксплуатирующие магистрали, обязаны принимать меры по предотвращению гибели объектов животного мира и возмещению ущерба, прокомментировали в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. За смерть лося «Российские железные дороги» Невьянский городской суд обязал заплатить 81 тысячу рублей. Исполнение данного решения находится на контроле прокуратуры. Напомним, ночью 18 мая четыре человека пострадали в ДТП с лосем на свердловской дороге под Асбестом. От удара у отечественного автомобиля срезало крышу. Четыре человека пострадали в ДТП с лосем на свердловской дороге

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