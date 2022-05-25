Дерево рухнуло на дорогу из-за штормового ветра в Нижнем Тагиле

На место ЧП прибыла команда спасателей. Распилив дерево, они оттащили его с маршрута движения автотранспорта. Тем самым, спасатели устранили созданный стихией затор.
Кроме того, упавшее дерево стало виновником провисания линии электропередач. Спасатели преградили доступ посторонних к оголенному кабелю.
Неполадку до конца дня устранят дежурные электрики, рассказали в МБУ «Центр защиты населения».
Происшествие связано с разгулом стихии, обрушившимся на весь Средний Урал. О приближении шторма в МЧС предупредили еще накануне.
Спасатели настоятельно советуют без необходимости не находиться на улице, а автомобили разместить в гаражах либо на крытых парковках.