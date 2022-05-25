Дорогу около школы отреконструируют в Верхней Салде

Дорогу около школы отреконструируют в Верхней Салде
Дорогу около школы отреконструируют в Верхней Салде
Сегодня, 19:45ТранспортФото: 1MI
Возле школы № 3 в Верхней Салде Свердловской области наступающим летом планируют заменить тротуар и установить светофор. Подрядчиком стал тагильский предприниматель.

Пять лет назад кусок проезжей части, связывающий улицы Молодежный поселок и Сабурова, был заблокирован цементными плитами. Решение о консервации обосновывалось плохим состоянием дорожного полотна, угрожающим водителям и особенно пешеходам.

В 2022 году все же было решено произвести ремонт этой дороги. Был проведен онлайн аукцион, по итогам которого выбран подрядчик - это бизнесмен из Нижнего Тагила Арман Геворгян.

Подрядчик обязан завершить работы примерно за месяц, обновив асфальт, установив новые бордюры, обустроив парковки и съезды, смонтировав светофор.

По завершении работ комиссия по безопасности дорожного движения и ГАИ определят, можно ли принимать объект, сообщила администрация Верхней Салды.

Сюжеты:
Верхняя и Нижняя СалдаНижний ТагилНовости УрФО
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