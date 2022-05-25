Школьникам Нижнего Тагила рассказали о правильном поведении на ж/д путях

Перед началом каникулярного сезона служащие Линейного отдела МВД России вместе с тружениками железнодорожной сферы познакомили детей и их родителей с нормами безопасного передвижения в районе железнодорожной дороги.
Рейдовое мероприятие состоялось на 359 км перегона станций «Смычка - Нижний Тагил», где местные жители часто переходят ж/д пути в неположенном месте.
Во время рейда всем встреченным гражданам, в том числе несовершеннолетним, правоохранители и сотрудники РЖД высказали предостережения, выдали памятки, подарили сувенирную продукцию.
Кроме того, инспекторами ОПДН ЛО МВД России на станции Нижний Тагил и работниками ж/д станции Смычка организован урок для младшеклассников нижнетагильского Центра образования № 1.
В ходе состоявшегося разговора в памяти школьников освежили информацию о том, что идти через пути полагается исключительно на специально отведенных участках, сняв откидные головные уборы и наушники, убрав смартфон, сообщает штаб ЛО МВД России на станции Нижний Тагил.