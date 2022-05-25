Школьникам Нижнего Тагила рассказали о правильном поведении на ж/д путях

В ходе состоявшегося разговора в памяти школьников освежили информацию о том, что идти через пути полагается исключительно на специально отведенных участках, сняв откидные головные уборы и наушники, убрав смартфон, сообщает штаб ЛО МВД России на станции Нижний Тагил.