Школьникам Нижнего Тагила рассказали о правильном поведении на ж/д путях

Школьникам Нижнего Тагила рассказали о правильном поведении на ж/д путях
Школьникам Нижнего Тагила рассказали о правильном поведении на ж/д путях
Сегодня, 16:01ТранспортФото: 1MI
Сотрудники транспортной полиции Нижнего Тагила поведали детям о правилах безопасности на железной дороге.

Перед началом каникулярного сезона служащие Линейного отдела МВД России вместе с тружениками железнодорожной сферы познакомили детей и их родителей с нормами безопасного передвижения в районе железнодорожной дороги.

Рейдовое мероприятие состоялось на 359 км перегона станций «Смычка - Нижний Тагил», где местные жители часто переходят ж/д пути в неположенном месте.

Во время рейда всем встреченным гражданам, в том числе несовершеннолетним, правоохранители и сотрудники РЖД высказали предостережения, выдали памятки, подарили сувенирную продукцию.

Кроме того, инспекторами ОПДН ЛО МВД России на станции Нижний Тагил и работниками ж/д станции Смычка организован урок для младшеклассников нижнетагильского Центра образования № 1.

В ходе состоявшегося разговора в памяти школьников освежили информацию о том, что идти через пути полагается исключительно на специально отведенных участках, сняв откидные головные уборы и наушники, убрав смартфон, сообщает штаб ЛО МВД России на станции Нижний Тагил.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
транспортдетиполициябезопасностьрейджелезная дорогаНижний Тагил#2
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8(499) 110-58-85 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы