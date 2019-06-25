Шесть екатеринбуржцев лишились водительских прав из-за психологических заболеваний

Сотрудники прокуратуры установили, что выявленные граждане, зная о наличии у них заболеваний, не предприняли никаких действий к тому, чтобы прекратить эксплуатацию транспортного средства. Тем самым они нарушили требования закона, согласно которым от управления автомобилем отстраняются люди, имеющие психиатрические противопоказания, в том числе заболевания «алкоголизм» и «наркомания».