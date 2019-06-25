Шесть екатеринбуржцев лишились водительских прав из-за психологических заболеваний
В ходе проверки прокуратура Кировского района Екатеринбурга выявила, что шесть граждан имеют заболевания, которые препятствуют безопасному управлению транспортным средством, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Сотрудники прокуратуры установили, что выявленные граждане, зная о наличии у них заболеваний, не предприняли никаких действий к тому, чтобы прекратить эксплуатацию транспортного средства. Тем самым они нарушили требования закона, согласно которым от управления автомобилем отстраняются люди, имеющие психиатрические противопоказания, в том числе заболевания «алкоголизм» и «наркомания».
Прокуратура района обратилась в суд с административными исковыми заявлениями о прекращении права на управление транспортными средствами. По результатам рассмотрения административных исковых заявлений Кировский районный суд исковые требования прокурора удовлетворил в полном объёме.
Напомним, что в ходе аналогичной прокурорской проверки в Сысерти 35 местных жителей лишились права управлять автомобилем.