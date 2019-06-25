В Екатеринбурге в районе Кольцово образовалась многокилометровая пробка из-за ДТП
Сегодня, 22:01ТранспортФото: E1.RU
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На Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороге вечером 25 июня произошло ДТП с участием трёх машин. Из-за аварии в районе Кольцово образовалась пробка длиной около пяти километров, сообщает E1.
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Точное время, причины и обстоятельства произошедшей аварии остаются неизвестны, в ГИБДД по Екатеринбургу пообещали предоставить комментарий позже. Очевидцы, проезжавшие в районе 18:30, сообщали о множестве машин, стоящих в пробке. Движение было парализовано со стороны Челябинского тракта в сторону Кольцово. Сервис «Яндекс-Пробки» на момент выхода этой публикации показал, что пробок на данном участке ЕКАД нет.
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Видео: E1.ru
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В центре Екатеринбурга 25 июня также наблюдались большие пробки. Со слов водителей, они возникали из-за множества ДТП, вызванных проливным дождём, который обрушился на столицу области утром.
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