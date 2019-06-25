В Екатеринбурге в районе Кольцово образовалась многокилометровая пробка из-за ДТП

Точное время, причины и обстоятельства произошедшей аварии остаются неизвестны, в ГИБДД по Екатеринбургу пообещали предоставить комментарий позже. Очевидцы, проезжавшие в районе 18:30, сообщали о множестве машин, стоящих в пробке. Движение было парализовано со стороны Челябинского тракта в сторону Кольцово. Сервис «Яндекс-Пробки» на момент выхода этой публикации показал, что пробок на данном участке ЕКАД нет.