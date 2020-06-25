Нижний Тагил получит 80 млн рублей на интеллектуальные транспортные системы

В общей сложности Свердловской области выделено 330 миллионов рублей. Оставшиеся 350 миллионов будут направлены на транспортные системы Екатеринбурга

Развитие и внедрение интеллектуальных транспортных систем представляет собой новое направление нацпроекта, направленное на цифровизацию транспортной инфраструктуры городов. Оно предполагает подключение специального оборудования, датчиков и ПО для улучшения эффективности управления дорожным движением.

Федеральным дорожным агентством было одобрено две заявки от Свердловской области. Из 50 субъектов, которые подали заявки, рейтинговый отбор был пройден только 22 регионами.

На данный момент в Екатеринбурге уже внедрена автоматизированная система управления дорожным движением, к которой подключены 630 светофоров. Система управляет ими, определяя интенсивность потока, а также следит за состоянием оборудования. Кроме того, на загруженных перекрестках установлена система видеонаблюдения, детекторы транспорта и системы контроля за соблюдением ПДД.