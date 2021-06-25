Новые автомобили получат две больницы Нижнего Тагила

Демидовская городская больница и Горноуральская районная поликлиника в Нижнем Тагиле получат два новых автомобиля. Согласно конкурсной документации, стоимость одного из них составляет примерно 892 тысяч рублей.

Начальная стоимость контракта составляет 46,7 миллиона рублей. Это должны быть легковые автомобили с пятью посадочными местами механической коробкой передач, а багажник — удобным, чтобы туда можно было уложить медицинские изделия. Заявки от потенциальных исполнителей принимаются до 1 июля. Поставлен новый транспорт должен не позднее, чем через 90 дней после того, как будет подписан контракт. Остальные автомобили будут распределены по 35 больницам региона. Напомним, в апреле департамент госзакупок Свердловской области уже проводил конкурс на приобретение 112 легковых автомобилей. Стоимость контракта составляла 97,7 миллиона рублей. Тогд для больниц покупались «семейные» машины на семь мест. 112 автомобилей LADA для свердловских больниц поставит челябинская компания

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