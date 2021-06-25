Новые автомобили получат две больницы Нижнего Тагила

Новые автомобили получат две больницы Нижнего Тагила
Новые автомобили получат две больницы Нижнего Тагила
Сегодня, 08:44ТранспортФото: 1Mediainvest.ru
Демидовская городская больница и Горноуральская районная поликлиника в Нижнем Тагиле получат два новых автомобиля. Согласно конкурсной документации, стоимость одного из них составляет примерно 892 тысяч рублей.

Начальная стоимость контракта составляет 46,7 миллиона рублей.

Это должны быть легковые автомобили с пятью посадочными местами механической коробкой передач, а багажник — удобным, чтобы туда можно было уложить медицинские изделия.

Заявки от потенциальных исполнителей принимаются до 1 июля. Поставлен новый транспорт должен не позднее, чем через 90 дней после того, как будет подписан контракт. Остальные автомобили будут распределены по 35 больницам региона.

Напомним, в апреле департамент госзакупок Свердловской области уже проводил конкурс на приобретение 112 легковых автомобилей. Стоимость контракта составляла 97,7 миллиона рублей. Тогд для больниц покупались «семейные» машины на семь мест.

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транспортбольницаДемидовская больницаНижний Тагил
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