Новый участок дороги построят для трассы Екатеринбург — Казань — Москва

Новый участок дороги построят для трассы Екатеринбург — Казань — Москва
Новый участок дороги построят для трассы Екатеринбург — Казань — Москва
Сегодня, 09:02ТранспортФото: 1mediainvest.ru
Для скоростной трассы Екатеринбург — Казань — Москва построят новый участок дороги на отрезке от поселка Ачит до башкирского города Дюртюли.

Для трассы части автодороги М-12 «Екатеринбург — Казань — Москва», которую поручил продлить президент России Владимир Путин, определили маршрут по Уралу. Новая дорога станет частью существующей дорожной сети на трассе Р-242 «Пермь — Екатеринбург».

В Свердловской области создана рабочая группа. В нее вошли представители Уралуправтодора, компании «Автодор», а также специалисты различных министерств и управлений.

Мы предоставили информацию коллегам из «Автодора», сведения об имеющихся ресурсах в Свердловской области, в том числе о проектных организациях и строительных компаниях, которые могли бы оказать содействие в будущих работах, рассказал министр транспорта Свердловской области Василий Старков Е1.

Он отметил, что до ноября 2021 года будут выполнены все предпроектные наработки, а само строительство новой дороги должно завершиться в 2024 году.

Напомним, строительство скоростной трассы Екатеринбург — Казань обойдется в 260 миллиардов рублей. Общая протяженность автодороги до Москвы составит порядка 800 километров.

Сюжеты:
Екатеринбург
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