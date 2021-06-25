Прием заказов на автомобиль «ГАЗель NN» начался в дилерской сети марки ГАЗ

Оформить заказ на легкий автомобиль нового поколения «ГАЗель NN» с 24 июня можно в дилерской сети марки ГАЗ. Об этом стало известно во время презентации новой модели. Ее провел дистрибьютор бренда — группа компаний «Современные транспортные технологии» (ГК «СТТ»).

С 24 июня есть возможность оставить предзаказ на сайте. Отмечается, что к бронированию доступны базовые модификации машин c дизельными двигателями Cummins ISF 2.8 полной массой 3.5 и 4.6 тонн. «ГАЗель NN» считается не только новой моделью легкого автомобиля. Именно с нее началось новое поколение автомобилей марки ГАЗ. Главным отличием «ГАЗели NN» является переход к цифровой модели управления. В основе концепции модели — идея создания комфортного рабочего пространства. Для того, чтобы повысить безопасность работы, снизить вероятность ошибки и утомляемость за рулем, были разработаны новый интерьер кабины, интерфейс взаимодействия водителя и машины, а также большое количество технологических изменений. В них входит шести-ступенчатая коробка передач и новая тормозная система. На сегодняшний день в автомобиле «ГАЗель NN» реализовано свыше 50 технологических и конструкторских изменений, заявил президент «Группы ГАЗ» Вадим Сорокин. Это сделано для того, чтобы повысить комфорт водителя, снизить расходы и увеличить эффективность работы. Старт продаж «ГАЗель NN» запланирован на 24 августа. Машина перестает быть только инструментом для перевозки груза. Она составляет часть комплексной системы электронных сервисов — от онлайн-покупки до онлайн-записи на сервис, от удаленного мониторинга технических параметров до контроля за автопарками с помощью мобильного приложения, — отметил генеральный директор ГК СТТ Олег Марков. После приобретения «ГАЗель NN» покупатель имеет возможность изучить экосистему сервисов. Ее развивают компания-дистрибьютор и региональные дилерские центры. В Екатеринбурге за это отвечает ЭнергоСила/АвтоСила. В «ГАЗель NN» организовано комфортное рабочее пространство. Покупатель может оценить интерьер кабины, оборудованное место водителя, которое оснащено сиденьем с 18-ю направлениями регулировок, а также систему с сенсорным экраном и новым интерфейсом. На приборной панели присутствуют разъемы USB, место крепления смартфонов и планшетов, и запираемый нижний ящик для вещей. В общей сложности в автомобиле было реализовано 56 технологических и конструкторских изменений. Важнейшими из них считается: тормозная система с дисковыми тормозами на всех колесах, шести-ступенчатая коробка передач и задний мост типа «Спайсер». Освещение на дороге реализует система мощных светодиодных фар. Также транспортное средство оснащено цифровыми «помощниками». Они позволяют в непростых дорожных условиях обеспечить высокую управляемость машины. Автомобили ГАЗ превосходят конкурентов за счет сервисной составляющей. Это обусловлено тем, что сеть сервисных центров и фирменных магазинов запасных частей является наиболее широкой среди других марок коммерческого транспорта.

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