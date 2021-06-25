Тайные проверки водителей автобусов пройдут по Свердловской области

Данное мероприятие пройдёт в целях обеспечения безопасности движения во время проезда пассажиров в автобусах, а также в целях профилактики нарушений правил дорожного движения водителями общественных транспортов.
Каждый день сотрудники ГИБДД в заранее намеченных рейдах будут осуществлять проверку автобусов. Особое внимание обратят на городские и пригородные маршруты.
В Нижнем Тагиле также пройдут негласные проверки водителей, которые перевозят пассажиров в городских транспортах. Сотрудники Госавтоинспекции будут находиться в салонах под видом обычных пассажиров и фиксировать нарушения, которые допустят водители во время движения.
На конечной остановке водителю предъявят перечень совершённых им нарушений, составят административные материалы, а также с помощью специального оборудования проведут проверку на предмет технического состояния автобусов и наличие необходимых документов.
Напомним, с 14 по 18 июня 2021 года сотрудники Госавтоинспекции в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Должник» выявляли жителей Нижнего Тагила, которые уклоняются от уплаты штрафов за нарушения правил дорожного движения.