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32 красноуфимца лишились водительских прав по медицинским показаниям
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Zabil prava doma 1

32 красноуфимца лишились водительских прав по медицинским показаниям

Сегодня, 08:00Транспорт
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