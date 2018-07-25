32 красноуфимца лишились водительских прав по медицинским показаниям

В ходе проверки специалисты прокуратуры выяснили, что на дорогах города автомобилями управляют 32 лица, состоящих на учете в медицинских учреждениях Свердловской области с алкогольной или наркотической зависимостью.

В надзорном ведомстве уверены, что такие водители создают реальную угрозу для окружающих людей. Прокуратура направила административные исковые заявления о прекращении действия водительских удостоверений.

В частности, суд вынес решение о лишении права вождения 43-летнего местного жителя с синдромом зависимости вследствие употребления спиртного. Подобное решение было вынесено в отношении другого 62-летнего жителя с расстройством личности в связи с эпилепсией.