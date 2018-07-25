32 красноуфимца лишились водительских прав по медицинским показаниям

В Красноуфимске 32 водителя с алкогольной и наркотической зависимостью по требованию прокуратуры были лишены водительских удостоверений.
В ходе проверки специалисты прокуратуры выяснили, что на дорогах города автомобилями управляют 32 лица, состоящих на учете в медицинских учреждениях Свердловской области с алкогольной или наркотической зависимостью.
В надзорном ведомстве уверены, что такие водители создают реальную угрозу для окружающих людей. Прокуратура направила административные исковые заявления о прекращении действия водительских удостоверений.
В частности, суд вынес решение о лишении права вождения 43-летнего местного жителя с синдромом зависимости вследствие употребления спиртного. Подобное решение было вынесено в отношении другого 62-летнего жителя с расстройством личности в связи с эпилепсией.
Таким образом, 32 местных жителя по решению суда остались без водительских прав. Готовятся еще 18 исковых заявлений на жителей Красноуфимского района.