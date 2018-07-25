Иномарка и отечественный автомобиль столкнулись на Вагонке в Нижнем Тагиле

Вечером 25 июля напротив дома по улице Оплетина, 1 произошло столкновение иномарки и отечественного автомобиля.

Как сообщают очевидцы, обе машины двигались в сторону центра города. Кто именно виноват в аварии пока неизвестно. Автомобиль KIA Spectra увезли на эвакуаторе, LADA Largus осталась на месте ДТП.

Второй автомобиль практически сразу увезли. Водитель Лады находился вместе с аварийным комиссаром, машину с места аварии никто не убрал,рассказала очевидец ДТП журналистам TagilCity.ru.