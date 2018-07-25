Иномарка и отечественный автомобиль столкнулись на Вагонке в Нижнем Тагиле

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В Дзержинском районе Нижнего Тагила произошла авария с участием автомобилей KIA Spectra и LADA Largus. По информации очевидцев, оба автомобиля ехали в сторону центра города. Причины и виновных в аварии предстоит установить инспекторам ГИБДД.
Сюжеты: Нижний Тагил
Вечером 25 июля напротив дома по улице Оплетина, 1 произошло столкновение иномарки и отечественного автомобиля.
Как сообщают очевидцы, обе машины двигались в сторону центра города. Кто именно виноват в аварии пока неизвестно. Автомобиль KIA Spectra увезли на эвакуаторе, LADA Largus осталась на месте ДТП.
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Второй автомобиль практически сразу увезли. Водитель Лады находился вместе с аварийным комиссаром, машину с места аварии никто не убрал,рассказала очевидец ДТП журналистам TagilCity.ru.
Комментарии от ГИБДД на данный момент отсутствуют, установить причины аварии и виновных в ней предстоит сотрудникам ДПС. На месте ДТП работает аварийный комиссар.
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