Свердловские электрички с 1 августа начнут отправления по местному времени

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С 1 августа отправления поездов на всех железнодорожных станциях России будут происходить по местному времени. Свердловские железнодорожники уже начали вносить изменения в расписание.
Ранее в объявлениях о прибытии и отправлении поездов указывалось московское время. С 1 августа 2018 РЖД внесёт изменения, согласно которым вся необходимая информация будет указываться относительно местного времени.
На данный момент проводятся технические работы для изменения существующей системы оповещения, сообщает «Интерфакс».
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