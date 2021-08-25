Из-за новых камер тагильчан в ближайшее время начнут штрафовать за стоп-линию

Из-за новых камер тагильчан в ближайшее время начнут штрафовать за стоп-линию
Из-за новых камер тагильчан в ближайшее время начнут штрафовать за стоп-линию
Сегодня, 16:40ТранспортФото: 1Mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле вскоре появится десять новых стационарных дорожных камер. Соответствующую закупку, стоимостью полмиллиарда рублей, разместило ГКУ СО «Управление автомобильных дорог».

Согласно документу, победитель торгов определится 30 августа. Начальная цена лота (это в общем по Свердловской области 544 стационарных, 50 передвижных и 2 мобильных комплексов ТСАФ) – 499 999 995,80 рублей.

Новые камеры разместят на пяти перекрёстках:

  • проспект Вагоностроителей - проспект Дзержинского
  • проспект Ленина – улица Первомайская
  • улица Серова - улица Пархоменко
  • улица Юности – Ленинградский проспект
  • Черноисточинское шоссе - улица Бригадная

Пополнится не только список камер, но и список нарушений, которые отныне будут фиксироваться «большим братом». Штрафовать будут за стоп-линию, выезд на «встречку» и трамвайные пути с нарушением ПДД, проезд на запрещающий сигнал светофора, при несоблюдении разметки и соответствующих знаков для движения по полосам. Камеры будут следить и за соблюдением правил остановки и стоянки транспортных средств, а также за перестроением в соответствующие знакам полосы движения.

Дополнительно ещё девять камер будут следить за соблюдением водителями скоростного режима. Видеофиксаторы установят в районе Восточного шоссе 21-28, на остановках «Уралкриомаш» и «Шиферный завод», на улице Фестивальная в районе зданий 3-7а, несколько камер на Южном подъезде к Нижнему Тагилу и на улице Алтайская, 104.

Напомним, на массовую рассылку «писем счастья» от ЦАФАП ГИБДД Свердловской области жалуются тагильчане. Новые камеры, по словам автовладельцев, работают с очень большой погрешностью.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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