Из-за новых камер тагильчан в ближайшее время начнут штрафовать за стоп-линию

Пополнится не только список камер, но и список нарушений, которые отныне будут фиксироваться «большим братом». Штрафовать будут за стоп-линию, выезд на «встречку» и трамвайные пути с нарушением ПДД, проезд на запрещающий сигнал светофора, при несоблюдении разметки и соответствующих знаков для движения по полосам. Камеры будут следить и за соблюдением правил остановки и стоянки транспортных средств, а также за перестроением в соответствующие знакам полосы движения.