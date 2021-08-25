Из-за новых камер тагильчан в ближайшее время начнут штрафовать за стоп-линию

Согласно документу, победитель торгов определится 30 августа. Начальная цена лота (это в общем по Свердловской области 544 стационарных, 50 передвижных и 2 мобильных комплексов ТСАФ) – 499 999 995,80 рублей.
Новые камеры разместят на пяти перекрёстках:
Пополнится не только список камер, но и список нарушений, которые отныне будут фиксироваться «большим братом». Штрафовать будут за стоп-линию, выезд на «встречку» и трамвайные пути с нарушением ПДД, проезд на запрещающий сигнал светофора, при несоблюдении разметки и соответствующих знаков для движения по полосам. Камеры будут следить и за соблюдением правил остановки и стоянки транспортных средств, а также за перестроением в соответствующие знакам полосы движения.
Дополнительно ещё девять камер будут следить за соблюдением водителями скоростного режима. Видеофиксаторы установят в районе Восточного шоссе 21-28, на остановках «Уралкриомаш» и «Шиферный завод», на улице Фестивальная в районе зданий 3-7а, несколько камер на Южном подъезде к Нижнему Тагилу и на улице Алтайская, 104.
Напомним, на массовую рассылку «писем счастья» от ЦАФАП ГИБДД Свердловской области жалуются тагильчане. Новые камеры, по словам автовладельцев, работают с очень большой погрешностью.