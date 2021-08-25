«УБТ-сервис» переделывает покрытие на дороге в поселок Чащино под Нижним Тагилом

Перед этим строительство закончено еще не было, сообщается в группе «Тагил без ям» «ВКонтакте». Редакции TagilCity.ru директор «УБТ-сервис» Гаджи Абдулов рассказал, что по проекту, нижний слой составляет черный щебень. Рабочие плохо уложили данный слой, из-за чего уплотнение не соответствовало.