«УБТ-сервис» переделывает покрытие на дороге в поселок Чащино под Нижним Тагилом

«УБТ-сервис» переделывает покрытие на дороге в поселок Чащино под Нижним Тагилом
«УБТ-сервис» переделывает покрытие на дороге в поселок Чащино под Нижним Тагилом
Сегодня, 20:43ТранспортФото: группа «Тагил без ям» «ВКонтакте»
Дорожники «УБТ-сервис» отфрезеровали верхний слой покрытия новой дороги в поселке Чащино под Нижним Тагилом.

Перед этим строительство закончено еще не было, сообщается в группе «Тагил без ям» «ВКонтакте». Редакции TagilCity.ru директор «УБТ-сервис» Гаджи Абдулов рассказал, что по проекту, нижний слой составляет черный щебень. Рабочие плохо уложили данный слой, из-за чего уплотнение не соответствовало.

Принято решение снять и положить новый слой. Мы несем ответственность за свою работу, иногда приходится переделывать,подчеркнул Гаджи Абдулов.

Фото:группа «Тагил без ям» «ВКонтакте»

Напомним, строительство дороги к поселку Чащино обойдется в 60 миллионов рублей. Будет организовано двухполосное движение шириной шесть метров. Рядом появится автобусная остановка с автопавильоном. Планируется, что дорога будет открыта в 20-х числах октября 2021 года.

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ЭксклюзивНижний Тагил
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