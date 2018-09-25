Ремонт автодорог на Вые и ГГМ завершается в Нижнем Тагиле

Работы на Черноисточинском шоссе в Нижнем Тагиле, по заверению начальника управления городским хозяйством Владимира Юрченко, будут полностью завершены в конце недели. Асфальтирование автодороги будет производиться по полосам, без остановки движения.

Ситуация с затруднением движения на Черноисточинском шоссе обусловлена тем, что с ночи пятницы до воскресенья на нем проводилось фрезерование старого покрытия. Ремонтные работы на этом участке не останавливаются ни на минуту, подчеркнул Юрченко.

На перекрёстке улиц Максима Горького – Черных финишное покрытие будет уложено 25 сентября. После этого движение на указанном участке восстановят. Параллельно будет открыто движение на участке улиц Максима Горького от улицы Кузнецкого до улицы Быкова. Последний участок автодороги от улицы Кузнецкого до улицы Быкова планируется завершить 8-10 октября.

После двухмесячного ремонта на участке дороги по проспекту Космонавтов от ул. К. Либкнехта до ул. Красноармейской, проходящего по мосту, за выходные было возобновлено движение.

Кроме работ на крупных объектах на ГГМ и Вые, необходимо закончить обустройство трамвайных путей, укладку около 10 тыс.кв. метров бехатона. На улице Космонавтов подрядчики начали ремонт тротуаров на мосту, в течение двух недель работы на этом участке должны быть полностью закончены, рассказал Владимир Юрченко.