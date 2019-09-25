Свердловская область стала лидером по продажам опасных устройств для перевозки детей

Исследование было проведено в рамках совместной акции Росстандарта и общественной организации «Совет матерей» при поддержке Минпромторга России. Свердловская область стала пятой по числу точек, где продают низкокачественные «треугольники» — корректоры лямок ремня безопасности для перевозки детей.

Также Средний Урал стал вторым по объемам покупок таких изделий через интернет. По числу торговых точек Свердловскую область обошли Нижегородская область, Пермский край, Кузбасс и Новосибирская область. По числу покупок в онлайне впереди оказалась только Москва.