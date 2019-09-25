Свердловская область стала лидером по продажам опасных устройств для перевозки детей
Сегодня, 22:50ТранспортФото: pxhere.com
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Свердловская область вошла в перечень пяти регионов по числу точек продаж небезопасных удерживающих устройств для перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщил Росстандарт по итогам проверки в 28 регионах страны.
Исследование было проведено в рамках совместной акции Росстандарта и общественной организации «Совет матерей» при поддержке Минпромторга России. Свердловская область стала пятой по числу точек, где продают низкокачественные «треугольники» — корректоры лямок ремня безопасности для перевозки детей.
Также Средний Урал стал вторым по объемам покупок таких изделий через интернет. По числу торговых точек Свердловскую область обошли Нижегородская область, Пермский край, Кузбасс и Новосибирская область. По числу покупок в онлайне впереди оказалась только Москва.
Напомним, в 2016 году «треугольники» были признаны на уровне ООН не соответствующими требованиям и характеристикам удерживающих устройств.
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