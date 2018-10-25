Участок дороги на ул. Тагилстроевская в Нижнем Тагиле будет закрыт 26 и 27 октября

В Нижнем Тагиле с 26 по 27 ноября с 9.00 до 21.00 будет перекрыто движение для автотранспорта на участке дороги на улице Тагилстроевская между зданием детской поликлиники и жилым домом (ул. Тагилстроевская, 3).