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Участок дороги на ул. Тагилстроевская в Нижнем Тагиле будет закрыт 26 и 27 октября
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Участок дороги на ул. Тагилстроевская в Нижнем Тагиле будет закрыт 26 и 27 октября

Сегодня, 14:22ТранспортФото: tOrange.biz
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