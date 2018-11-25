Водители общественного транспорта Нижнего Тагила прошли проверку на соблюдение ПДД
Для предупреждения аварийности на пассажирском транспорте сотрудники ГАИ Нижнего Тагила организовали проверку маршрутного такси и автобусов. Водителей транспортных средств проверяли на соблюдение правил дорожного движения.
22 ноября в Нижнем Тагиле прошла серия профилактических мероприятий, направленных на предупреждение аварий на пассажирском транспорте. С этой целью сотрудники дорожной полиции организовали, как открытые, так и скрытые проверки маршрутных такси и автобусов общественного и междугороднего транспорта.
Начался рейд с автовокзала, где полицейские уделили внимание тем водителям, которые осуществляют пассажирские перевозки между городами. По итогам был выявлен ряд нарушений как в части технического состояния автобусов, так в части наличия и работоспособности тахографов. Одного индивидуального предпринимателя привлекли к административной ответственности.
Проверки городского транспорта выявили ряд нарушений ПДД и показали низкий уровень транспортной дисциплины водителей, сообщает отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.