Водители общественного транспорта Нижнего Тагила прошли проверку на соблюдение ПДД

22 ноября в Нижнем Тагиле прошла серия профилактических мероприятий, направленных на предупреждение аварий на пассажирском транспорте. С этой целью сотрудники дорожной полиции организовали, как открытые, так и скрытые проверки маршрутных такси и автобусов общественного и междугороднего транспорта.

Начался рейд с автовокзала, где полицейские уделили внимание тем водителям, которые осуществляют пассажирские перевозки между городами. По итогам был выявлен ряд нарушений как в части технического состояния автобусов, так в части наличия и работоспособности тахографов. Одного индивидуального предпринимателя привлекли к административной ответственности.