В Нижнем Тагиле появились новые модели рельсовых автобусов

В Нижнем Тагиле появились новые модели рельсовых автобусов

Сегодня, 14:03ТранспортPhoto: пресс-служба СвЖД
В Нижнем Тагиле появились три рельсовых автобуса новой модели РА3 «Орлан», сообщает пресс-служба СВжД.

Рельсобусы «Орлан» предназначены для обслуживания пригородных маршрутов. Они смогут начать работать в начале 2021 года, после процедуры регистрации, прохождения техобслуживания и обкатки.

Модель является современным дизельным поездом малой составности. Производится в России. «Орланы» бывают в двух- и трехсекционном исполнении. В Свердловской области появился первый вариант.

Состав приводится в движение дизель-гидравлическая установка. Отмечается экономичность модели и повышенный комфорт для пассажиров. В салоне имеются мягкие сидения, современная светодиодная подсветка, багажные отделения большого размера и информационное электронное табло.

Сообщается об адаптации поезда к нуждам маломобильных граждан. Присутствует специальный подъемник для инвалидных кресел. Специальные места также отведены в салоне.

Напомним, накануне сообщалось о прибытии в Нижний Тагил нового трамвайного вагона 71-415. Планируется запустить его в рейс по городу к концу 2020 года.

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