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Власти Свердловской области пообещали ОНФ отремонтировать дорогу до села Серебрянка (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Власти Свердловской области пообещали ОНФ отремонтировать дорогу до села Серебрянка (ФОТО)

25 декабря 2015, 16:25ТранспортMaurice
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