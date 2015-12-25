Власти Свердловской области пообещали ОНФ отремонтировать дорогу до села Серебрянка (ФОТО)

С апреля в Серебрянку не ходит общественный транспорт, до села не доезжают машины скорой и пожарной помощи. Селяне не могут получить пособия и снять с банковских карт зарплаты и пенсии, поскольку в поселке нет банкоматов. Активисты ОНФ посетили Серебрянку, привезли в село гуманитарную помощь и встретились с местными жителями. После переговоров «фронтовиков» с администрацией Нижнего Тагила в ноябре, когда установился снежный покров, по дороге был пущен автобусный маршрут.

В ответе губернатора на обращение регионального отделения ОНФ отмечается, что сельская дорога практически полностью проходит по заболоченным участкам – периодически на поверхность выходят грунтовые воды. Круглогодично по данной дороге вывозится лес, что еще сильнее ухудшает ее состояние. Для приведения дороги в удовлетворительное состояние выполняемых работ недостаточно, тем более что она размывается частыми проливными дождями.

Кроме того, в письме говорится о недостаточных объемах финансирования дорожного хозяйства для улучшения транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения, к которым относится и дорога в Серебрянку:

Ассигнования Дорожного фонда Свердловской области в первую очередь направляются на переходящие объекты, работы по которым были начаты в предыдущие годы, ремонт действующей сети автодорог регионального значения I–III категорий, работающих в режиме перегрузок. В сложившейся экономической ситуации государственным заказчиком ГКУСО «Управление автомобильных дорог» изыскиваются средства и периодически проводятся работы по подсыпке заниженных и заболоченных мест, однако это несущественно влияет на ситуацию, поскольку лесовозы и большегрузный транспорт очень быстро приводят дорогу в неудовлетворительное для проезда легкового автотранспорта состояние.

По словам губернатора, в октябре-ноябре этого года на дороге в Серебрянку были выполнены работы по засыпке промоин, вспученных участков дороги скальным грунтом и восстановление профиля дороги на сумму 2,1 млн руб., а в следующем году на дорожный ремонт выделят еще 14,4 млн руб.