30 междугородних и пригородных рейсов из Нижнего Тагила отменены из-за морозов

25 декабря в Нижнем Тагиле отменили 6 рейсов пассажирских автобусов до Екатеринбурга, 13 рейсов – до Горноуральского, 7 – до Верхней Салды. Также были сняты несколько рейсов до Висимо-Уткинска и автобус до Мурзинки. Отменены рейсы до Кургана.