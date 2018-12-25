30 междугородних и пригородных рейсов из Нижнего Тагила отменены из-за морозов
Сегодня, 16:09ТранспортФото: maxpixel.net
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Нижнем Тагиле отменены 30 междугородних и пригородных рейсов из-за погодных условий.
Сюжеты: Нижний Тагил
25 декабря в Нижнем Тагиле отменили 6 рейсов пассажирских автобусов до Екатеринбурга, 13 рейсов – до Горноуральского, 7 – до Верхней Салды. Также были сняты несколько рейсов до Висимо-Уткинска и автобус до Мурзинки. Отменены рейсы до Кургана.
Причиной изменений в графике автовокзала Нижнего Тагила стали морозы. Актуальную информацию об интересующих направлениях можно получить на сайте автовокзала или по телефону справочной службы 37-99-60, сообщает ИА «Все новости».
Сделать TagilCity.ru основным источником в Яндекс.Новости
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей