Шесть нарушений. В Нижнем Тагиле ГИБДД провела рейд у ТРЦ «Малина»

В ходе рейда было выявлено шесть нарушений, совершенных водителями автобусов и маршруток. В частности, один факт управления транспортным средством при наличии неисправности, запрещающей эксплуатацию авто. Также выявлено два факта неиспользования ремней безопасности, два факта управления транспортным средством с заведомо неисправной тормозной системой и один факт нарушения правил перевозки пассажиров.