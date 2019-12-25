Шесть нарушений. В Нижнем Тагиле ГИБДД провела рейд у ТРЦ «Малина»
Сегодня, 08:41ТранспортФото: Отдел пропаганды ГИБДД
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В Нижнем Тагиле 24 декабря в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Автобус» ГИБДД проверила транспортные средства у ТРЦ «Малина» на улице Садовая, сообщает отдел пропаганды.
Сюжеты: Нижний Тагил
В ходе рейда было выявлено шесть нарушений, совершенных водителями автобусов и маршруток. В частности, один факт управления транспортным средством при наличии неисправности, запрещающей эксплуатацию авто. Также выявлено два факта неиспользования ремней безопасности, два факта управления транспортным средством с заведомо неисправной тормозной системой и один факт нарушения правил перевозки пассажиров.
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Напомним, днем ранее во время проверки городских автобусов ГИБДД выявила 13 нарушений за 40 минут.
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