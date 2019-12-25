Авиакомпания не поселила в гостиницу пассажиров рейса Магадан — Якутск — Екатеринбург при задержке вылета более, чем на восемь часов. Перевозчик был привлечен по статье «Выполнение работ либо оказание услуг населению, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов». Задержка рейса произошла по причине плохих погодных условий.