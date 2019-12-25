«Уральские авиалинии» оштрафовали из-за задержки рейса Магадан — Екатеринбург
Сегодня, 09:05ТранспортФото: 1Mediainvest.ru
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Транспортная прокуратура Магаданской области оштрафовала «Уральские авиалинии» на 80 тысяч рублей, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Сюжеты: Екатеринбург
Авиакомпания не поселила в гостиницу пассажиров рейса Магадан — Якутск — Екатеринбург при задержке вылета более, чем на восемь часов. Перевозчик был привлечен по статье «Выполнение работ либо оказание услуг населению, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов». Задержка рейса произошла по причине плохих погодных условий.
Напомним, рейс был запущен по инициативе бывшего мэра Нижнего Тагила, в настоящий момент губернатора Магаданской области Сергея Носова. Перелеты субсидируются из федерального бюджета.
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