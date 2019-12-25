В Кольцово из-за сбоя в системе не могут зарегистрировать пассажиров
Сегодня, 11:15ТранспортФото: Е1.ru
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В Екатеринбурге произошел сбой в работе аэропорта Кольцово, пишет портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
О поломке сообщили пассажиры. Они рассказали, что не функционирует табло, не ведется регистрация на рейсы, а также произошел сбой в работе парковки.
В пресс-службе аэропорта рассказали, что сбои связаны с нарушением работы интернета, специалисты восстанавливают функционал сервисов.
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