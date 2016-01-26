В Екатеринбурге на борьбу со снежными завалами выехал снегоуборочный «запорожец» (ВИДЕО)
26 января 2016, 18:20ТранспортMaurice
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В Екатеринбурге на борьбу со снежными завалами на улицах выехал необычный снегоуборочный аппарат: местные умельцы соорудили машину для борьбы с сугробами из горбатого раритетного «запорожца», к переду которого прикрепили широкую лопату-ковш. Об этом сообщает Lifenews.
Сюжеты: Екатеринбург
«Запорожец» на видео является полноприводным, и уверенно ездит по сугробам. О том, что лопата у него не временная прихоть владельца машины, говорит то, что ее положение регулируется из салона.
Как сообщалось, в Екатеринбурге накануне прошел сильный снегопад. Коммунальные службы не смогли оперативно очистить дороги и тротуары, что значительно осложнило жизнь пешеходам и автомобилистам.
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