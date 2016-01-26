В Нижнем Тагиле потрачено 11 млн рублей на оборудование перехода через ж/д пути на ул. Фестивальная (ФОТО)

Непосредственно в Нижнем Тагиле деньги были направлены на дальнейший ремонт здания вокзала, а также на сооружение современного пешеходного перехода в районе остановочного пункта 365 километр.

Пешеходный переход, построенный в районе Новой и Малой Кушвы, позволяет пешеходам пересекать не только железнодорожные пути, но и проезжую часть улицы Фестивальная. Также он получил современное световое и звуковое оборудование. Чтобы лишить пешеходов возможности неожиданно выбегать на железнодорожные пути, он был оборудован площадками накопления с заграждениями по типу змейка. Считается, что принятые меры значительно повысят транспортную безопасность тагильчан в этом месте. На реализацию этого проекта было затрачено 11 миллионов рублей.

Продолжается ремонт нижнетагильского вокзала, которому исполнилось уже 50 лет. За прошедший год на его проведение было направленно порядка 30 миллионов рублей. Был начат ремонт центральной части здания. Кроме того, началась долгожданная реконструкция пешеходного тоннеля.

Основная часть инвестиций была направлена на модернизацию железнодорожный путей на участках Нейва — Нейво-Рудянская и Вагонозавод — Салка. Увеличение пропускной способности магистрали на участке длинной 16,8 километром потребовало затрат в размере 116 миллиона рублей.

Также тачались работы по замене оборудования для автоблокировки 60-х годов выпуска. Взамен него устанавливается микропроцессорная полуавтоматическая автоблокировка. Её использование упрощает процесс контроля над безопасностью движения поездов.