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В Нижнем Тагиле потрачено 11 млн рублей на оборудование перехода через ж/д пути на ул. Фестивальная (ФОТО)
Сюжеты:
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В Нижнем Тагиле потрачено 11 млн рублей на оборудование перехода через ж/д пути на ул. Фестивальная (ФОТО)

26 января 2016, 11:10ТранспортДенис Таратонов
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