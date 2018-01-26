8 000 тонн снега было вывезено за неделю с улиц Нижнего Тагила (ВИДЕО)
26 января, 14:30Транспорт
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В Нижнем Тагиле круглосуточно проводится уборка снега. За прошедшую неделю с улиц города было вывезено 8 000 тонн снега.
Сюжеты: Нижний Тагил
Городские дорожные службы круглосуточно занимаются уборкой снега с улиц Нижнего Тагила. Так, за прошедшую неделю на полигоны было вывезено около 8 000 тонн снега, несмотря на низкий для этого времени года уровень осадков.
Как пояснили в управлении городским хозяйством, днем в городе трудятся около 60 рабочих и десятки спецмашин, а по ночам снег с пешеходных переходов убирают 20 рабочих.
Предприятия, которые занимаются уборкой улиц, закупили новое современное оборудование, которое поможет увеличить производительность. По словам специалистов, техника убирает наледь и регулярно обрабатывает дороги материалом, препятствующим появлению гололеда, сообщает телекомпания «Тагил-ТВ».
Видео: телекомпания «Тагил-ТВ»
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