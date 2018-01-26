Житель Серова отсудил у детсада более 200 000 рублей за упавшее на его машину дерево

Летом 2017 года мужчина на автомобиле Opel Astra припарковался на стоянке вблизи ограждения территории детского садика. Вернувшись, он обнаружил, что на его машину упал тополь, который рос на детской площадке учреждения.

Дерево повредило лобовое стекло, панель крыши, боковину кузова, а также заднюю и переднюю двери с левой стороны. Эксперт оценил сумму ущерба в 222 720 рублей.

Пострадавший автолюбитель решил, что администрация детсада плохо следила за состоянием насаждений на подконтрольной территории. Представители дошкольного учреждения списали все на погоду: в эти дни прогнозировали ливни и грозы. Тополь, рассказали в детсаду, был не трухлявый, а упал от порыва ветра.

Тем не менее Свердловский областной суд встал на сторону истца. Всего с детсада будет взыскано 248 427 рублей с учётом судебных расходов. Кроме того, судья отметил, что, вполне вероятно, детсад не обладает такой суммой, поэтому платить придется комитету по управлению городским имуществом из средств городской казны.

Ответчик обжаловал решение суда, но апелляционная инстанция встала на сторону хозяина иномарки, передает издание «Областная газета».