Мост через Тагильский пруд откроют в День города

Мост через Тагильский пруд откроют в День города
Мост через Тагильский пруд откроют в День города
Сегодня, 11:40ТранспортФото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила
Сроки открытия моста через Тагильский пруд официально сдвинули на август 2022 года. 400-метровый объект планируют сдать к юбилею Нижнего Тагила.

Мост через Тагильский пруд - один из главных объектов благоустройства к 300-летию Нижнего Тагила, сказал глава города Владислав Пинаев на пресс-конференции 26 января.

Мостовой переход через Тагильский пруд планируем открыть ко Дню города - к 14 августа. Строительство еще придется закончить заранее, мы не можем его 12, например, закончить. Нужно еще работать с надзорными органами, в первую очередь с Ростехнадзором, сказал Владислав Пинаев.

Мост через Тагильский пруд, по мнению председателя Нижнетагильской городской думы Вадима Раудштейна, стал реализованной мечтой нескольких поколений тагильчан. К концу 2021 года строителям из ООО «АльмакорГрупп» удалось полностью завершить установку пролетного строения — путепровод уже соединяет два берега пруда. Правда, только в «черновом варианте» — через Свердловское шоссе уже есть подходы, уложен нижний слой асфальта, а сам мост протянулся через трассу и железную дорогу.

Вдоль путепровода уже проложена ливневая канализация. В 2022 году мост заасфальтируют, благоустроят, проведут на нем освещение и организуют все для удобства пешеходов.

Строительство «мечты поколений тагильчан» обошлось Нижнему Тагилу и Свердловской области в 3,8 миллиарда рублей.

Сюжеты:
Касается каждогоЭксклюзивНижний Тагил
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