Мост через Тагильский пруд откроют в День города

Мост через Тагильский пруд - один из главных объектов благоустройства к 300-летию Нижнего Тагила, сказал глава города Владислав Пинаев на пресс-конференции 26 января.
Мостовой переход через Тагильский пруд планируем открыть ко Дню города - к 14 августа. Строительство еще придется закончить заранее, мы не можем его 12, например, закончить. Нужно еще работать с надзорными органами, в первую очередь с Ростехнадзором, сказал Владислав Пинаев.
Мост через Тагильский пруд, по мнению председателя Нижнетагильской городской думы Вадима Раудштейна, стал реализованной мечтой нескольких поколений тагильчан. К концу 2021 года строителям из ООО «АльмакорГрупп» удалось полностью завершить установку пролетного строения — путепровод уже соединяет два берега пруда. Правда, только в «черновом варианте» — через Свердловское шоссе уже есть подходы, уложен нижний слой асфальта, а сам мост протянулся через трассу и железную дорогу.
Вдоль путепровода уже проложена ливневая канализация. В 2022 году мост заасфальтируют, благоустроят, проведут на нем освещение и организуют все для удобства пешеходов.
Строительство «мечты поколений тагильчан» обошлось Нижнему Тагилу и Свердловской области в 3,8 миллиарда рублей.