Мост через Тагильский пруд откроют в День города

Мост через Тагильский пруд, по мнению председателя Нижнетагильской городской думы Вадима Раудштейна, стал реализованной мечтой нескольких поколений тагильчан. К концу 2021 года строителям из ООО «АльмакорГрупп» удалось полностью завершить установку пролетного строения — путепровод уже соединяет два берега пруда. Правда, только в «черновом варианте» — через Свердловское шоссе уже есть подходы, уложен нижний слой асфальта, а сам мост протянулся через трассу и железную дорогу.