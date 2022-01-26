Обновление парка автобусов и трамваев планируется в Свердловской области

Трамваи и автобусы планируется обновить на Урале

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил о том, что к 1 марту текущего года в России утвердят программу «Мобильный город».

К 2030 году она подразумевает полное обновление парка автобусов и 80% обновление трамвайного парка в агломерациях города. Губернатор отметил, то регион нужно подготовить к вхождению в данную программу. На данный момент Куйвшев дал поручение подготовить необходимые документы и скорректировать областные программы. Об этом он рассказала на своей личной странице в Instagram. Он также отметил, что в рамках программы пройдет запуск электричек в восьми агломерациях. Туда попадает электричка Екатеринбург — Новокольцовский. Напомним, 20 января стало известно, что 553 миллиона рублей из областного бюджета получат Нижний Тагил и Екатеринбург на внедрение интеллектуальных транспортных систем. Два города на Среднем Урале получат более 550 млн руб на развитие транспортных систем

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