Обновление парка автобусов и трамваев планируется в Свердловской области

К 2030 году она подразумевает полное обновление парка автобусов и 80% обновление трамвайного парка в агломерациях города. Губернатор отметил, то регион нужно подготовить к вхождению в данную программу.
На данный момент Куйвшев дал поручение подготовить необходимые документы и скорректировать областные программы. Об этом он рассказала на своей личной странице в Instagram. Он также отметил, что в рамках программы пройдет запуск электричек в восьми агломерациях. Туда попадает электричка Екатеринбург — Новокольцовский.
Напомним, 20 января стало известно, что 553 миллиона рублей из областного бюджета получат Нижний Тагил и Екатеринбург на внедрение интеллектуальных транспортных систем.