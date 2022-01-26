Последний «рабочий» трамвай остался в Краснотурьинске

Последний «рабочий» трамвай остался в Краснотурьинске
Последний «рабочий» трамвай остался в Краснотурьинске
Сегодня, 17:28ТранспортФото: 1MI

В Краснотурьинске остался последний «рабочий» трамвай

Один «рабочий» трамвай, делающий 11 поездок в день, остался в Краснотурьинске.

Осуществлять единственный в городе маршрут должны два трамвая, но один из них сломался. Ремонтников для него МКУ «Городской трамвай», по заявлению директора предприятия, найти не может. Кроме того, рельсы были проложены более полувека назад, в 1953 году, что сказывается на их состоянии.

Раньше трамвай принадлежал Богословскому алюминиевому заводу, который вкладывал средства в его ремонт. Муниципальному предприятию, которое владеет им сейчас, средства выделяются небольшие — их хватает только на экстренный ремонт, сообщает паблик в соцсети «ВКонтакте» Краснотурьинск LIVE.

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