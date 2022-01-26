Последний «рабочий» трамвай остался в Краснотурьинске

Осуществлять единственный в городе маршрут должны два трамвая, но один из них сломался. Ремонтников для него МКУ «Городской трамвай», по заявлению директора предприятия, найти не может. Кроме того, рельсы были проложены более полувека назад, в 1953 году, что сказывается на их состоянии.