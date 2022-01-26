Временные дороги за 50 млн рублей построят в микрорайоне Пырловка в Нижнем Тагиле

Для этого в городском бюджете предусмотрено 50 млн рублей.
На сегодняшний день ведутся организационно-подготовительные работы. В соответствие с разработанной МБУ «Тагилгражданпроект» проектно-сметной документацией планируется обустроить в микрорайоне «Пырловка» временные дороги общей протяженностью около 10 км,рассказали TagilCity.ru в управлении городским хозяйством администрации Нижнего Тагила.
Кроме того, в 2022 году в рамках муниципального контракта продолжится обслуживание уже существующих дорог в Пырловке. Это ремонтное профилирование дорожного покрытия, обустройство водоотводных канав и промывка водопропускных труб, очистка дорог от снега.
Напомним, в начале 2022 года введена в эксплуатацию новая дорога к поселку Чащино под Нижним Тагилом. Протяженность объекта составляет 640 метров. Чтобы сформировать насыпь, дорожникам пришлось срезать часть скалы. Стоимость контракта — 54 миллиона рублей.