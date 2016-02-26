О сбоях в работе светофора сообщают автолюбители, проезжающие по ул. Красноармейская в Нижнем Тагиле (ФОТО)
Интересно, как в будущем в истории города будет назван период, когда мост на улице Фрунзе был закрыт на реконструкцию. Может быть, - «Тысяча дней пробок»?
У нового моста на ул. Красноармейская не работает светофор. Там уже сейчас скопилась огромная пробка, а что будет, если не починят к вечеру? -- сообщила в редакцию TagilCity.ru тагильчанка Ирина.
Журналисты TagilCity.ru немедленно обратились в компанию «Сигнал-3», занимающуюся обслуживанием и установкой дорожных знаков и светофоров.
Монтёры выехали, дежурная бригада работает, сделаем всё возможное, чтобы устранить неполадки в кратчайшие сроки прокомментировал журналисту TagilCity.ru главный энергетик компании «Сигнал-3».
Пробка сформировалась из-за того, что выезжающие с моста вынуждены подчиняться знаку «уступи дорогу» пояснила журналистам TagilCity.ru автолюбительница Алёна.
О том, что будет дальше, первым расскажет портал TagilCity.ru.
© Эрик Х., TagilCity.ru