В марте изменится график движения пригородных поездов сообщением Нижний Тагил-Екатеринбург
26 февраля 2016, 10:45Транспорт
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Новое расписание будет действовать с 1 по 16 марта: в это время рабочие проведут ремонтные работы железнодорожного полотна.
Сюжеты: Екатеринбург, Нижний Тагил
Отправление всех поездов из Нижнего Тагила и Екатеринбурга останется прежним, но из-за незначительных изменений по станциям, прибытие в конечную точку будет позднее на 3-5 минут, сообщают в пресс-службе Свердловской пригородной компании.
Редакция TagilCity.ru рекомендует свердловчанам принять во внимания новый график движения и заранее планировать свое время.
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