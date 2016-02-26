В Нижнем Тагиле со снегом растаяли и дороги: начинаются работы по укладке холодного асфальта

Каждый день езжу с Вагонки в центр города. На этой неделе все дороги покрылись ямами, едешь и не знаешь, перед тобой просто лужа или там еще и огромная яма скрывается. Такое место есть на Карла Маркса, перед перекрестком с Огаркова. Приходится или выезжать на встречную полосу, или нырять в глубокую лужу. Каждый раз не знаешь, вынырнешь или там и останешься рассказывает автомобилистка Светлана.

Сегодня Главы районов на совещании в Администрации города озвучили, что в ближайшее время начнутся работы по устранению аварийных ям. Будет составлен перечень наиболее опасных участков, далее дорожные рабочие приступят к укладке холодного асфальта.

Температурный режим позволяет выполнять аварийный ремонт холодным асфальтом, но из-за талой воды этот ремонт не продержится и двух недель говорит общественник Никита Чапурин.

В «Тагилдорстрое» сообщили, что работы действительно запланированы, но кто их будет выполнять, пока неизвестно: кто-то находится в отпусках, кто-то на больничных, кто-то и вовсе - без «содержания».

Я езжу к бабушке в поселок городского типа Арти. Там дороги в разы лучше наших и не разваливаются каждый год! Может, в Тагиле дорожники тоже начнут укладывать хороший асфальт, а не то, что растворяется с первым снегом? -- возмущается тагильчанин Виктор.

Претензии у тагильских автолюбителей как к давно не ремонтированным дорогам, так и к совершенно новым объектам:

Посмотрите, как сделана Горошникова в прошлом году: стыки дикие, волны, просадки, ехать по только что отремонтированной дороге крайне неприятно. Давайте глянем на новый мост на Красноармейской: стыки обвалились, там уже настоящие ямы пишет пользователь Евгений в группе «Тагил без ям».

Как будет проходить аварийный ремонт в 2016 году в Нижнем Тагиле - покажет время и расскажет TagilCity.ru.