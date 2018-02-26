Самолёт из Екатеринбурга в Москву задержался на 9 часов из-за пореза колеса

Речь идёт о порезе колеса на воздушном судне, принадлежащем авиакомпании «Победа». В оперативном режиме поломку начали устранять. Вылет задержался на 9 часов.

Так, вместо вылета в 11:05 по местному времени, самолёт отправился из столицы Урала в столицу России в 20:00 часов.

Добавим, 11 февраля в Подмосковье упал самолет Ан-148. Предварительной причиной авиакатастрофы называли обледенение датчиков, которое вовремя не было устранено. Вскоре после изучения данных с бортовых самописцев стало понятно, что обогрев приборов действительно был выведен из строя, из-за чего пилоты не получили реальные данные о параметрах за бортом.