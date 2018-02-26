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Самолёт из Екатеринбурга в Москву задержался на 9 часов из-за пореза колеса
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Самолёт из Екатеринбурга в Москву задержался на 9 часов из-за пореза колеса

26 февраля, 09:00Транспорт
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