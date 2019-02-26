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Движение транспорта будет закрыто на ул. Аганичева в Нижнем Тагиле с 4 по 10 марта
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Road sign 663360 960 720

Движение транспорта будет закрыто на ул. Аганичева в Нижнем Тагиле с 4 по 10 марта

Сегодня, 17:49ТранспортФото: pixabay.com
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