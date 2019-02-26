Движение транспорта будет закрыто на ул. Аганичева в Нижнем Тагиле с 4 по 10 марта
Сегодня, 17:49ТранспортФото: pixabay.com
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В период с 4 по 10 марта движение на автодороге по ул. Аганичева, на участке от ул. Фрунзе до ул. Красноармейской, будет закрыто. Ограничение движения будет действовать из-за строительства линий наружного освещения.
Сюжеты: Нижний Тагил
В рамках программы «Светлый город» установка линий наружного освещения будет проводиться на улице Аганичева. В целях обеспечения безопасности движение автотранспорта будет закрыто.
Постановление подписал мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
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