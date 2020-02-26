Свердловские дорожные службы из-за снегопадов перешли на усиленный режим

По поручению начальника управления автомобильных дорог Свердловской области Вячеслава Данилова подрядчики должны принять все меры по расчистке региональных трасс от снега и бесперебойному движению по ним.

26 и 27 февраля на дорогах будут дежурить 414 единиц дорожной техники. По информации синоптиков, именно в эти дни будет обильно идти снег.