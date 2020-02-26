Свердловские дорожные службы из-за снегопадов перешли на усиленный режим
Сегодня, 17:19ТранспортФото: Медиахолдинг 1Mi
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Из-за обильных снегопадов дорожные службы Свердловской области будут работать в усиленном режиме, сообщается на сайте регионального правительства.
По поручению начальника управления автомобильных дорог Свердловской области Вячеслава Данилова подрядчики должны принять все меры по расчистке региональных трасс от снега и бесперебойному движению по ним.
26 и 27 февраля на дорогах будут дежурить 414 единиц дорожной техники. По информации синоптиков, именно в эти дни будет обильно идти снег.
Также водителей призывают быть внимательными на дорогах во время снегопадов, соблюдать ПДД или вовсе отказаться от дальних поездок.
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