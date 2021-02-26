Без кондукторов останется общественный транспорт на Урале из-за замены на валидаторы

Без кондукторов останется общественный транспорт на Урале из-за замены на валидаторы

Сегодня, 11:50ТранспортФото: 59.ru
Общественный транспорт в Екатеринбурге останется без кондукторов. В город привезли первую партию валидаторов.

Валидаторы позволяют оплачивать проезд без кондуктора. Для оплаты используется бесконтактный способ — карта прикладывается к специальному считывателю.

Производитель новых электронных устройств — предприятие в Чехии. Отмечается, что после проведение платы за проезд пассажиру будет распечатан чек.

Планируем оборудовать валидаторами 57 автобусов, по три штуки на каждое транспортное средство. Аппараты уже получены. После установки программного обеспечение приступим к тестированию, рассказал E1.RU глава транспортного комитета Игорь Ощепков.

Начать использовать «электронных кондукторов» планируется в течение двух месяцев.

Напомним, 57 автобусов, в которых будут установлены валидаторы, были приобретены за 610 миллионов рублей. Транспорт оборудован кондиционером, а в качестве топлива используется газ.

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