Тагильчанину дали трое суток ареста за тонировку автомобиля

Тагильчанину дали трое суток ареста за тонировку автомобиля
Тагильчанину дали трое суток ареста за тонировку автомобиля
Сегодня, 20:31ТранспортФото: 1МI
5 тонировок, 68 пешеходов-нарушителей, 20 не пристегнутых водителей и 5 детей без автокресел — в ГИБДД Нижнего Тагила подвели итоги очередного рейда.

Один из нарушителей ПДД в Нижнем Тагиле был арестован на трое суток. Причиной лишения свободы гражданина стала тонировка автомобиля, которую тагильчанин должен был устранить после предыдущей остановки госавтоинспекторами. «Девятка» жителя Нижнего Тагила так и осталась тонированной до следующей встречи с сотрудниками ГИБДД.

В отношении водителя ВАЗ был составлен административный материал по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ за неповиновение законного требования сотрудника полиции. Сегодня мировым судьей Ленинского района города Нижнего Тагила было вынесено решение об административном аресте правонарушителя на 3 суток, сообщили в отделе пропаганды городской ГИБДД.

Всего за время рейдового мероприятия было выявлено 167 случаев нарушений ПДД тагильчанами, из них 68 раз правила нарушили пешеходы, 23 водителя не предоставили пешим участникам дорожного движения преимущество, 20 тагильчан не пользовались во время езды ремнями безопасности, еще пятеро перевозили детей без автокресел. Помимо этого, пять водителей такси были привлечены к ответственности за управление автомобилем с незаконно нанесенными цветографическими схемами.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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