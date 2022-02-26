Тагильчанину дали трое суток ареста за тонировку автомобиля

Всего за время рейдового мероприятия было выявлено 167 случаев нарушений ПДД тагильчанами, из них 68 раз правила нарушили пешеходы, 23 водителя не предоставили пешим участникам дорожного движения преимущество, 20 тагильчан не пользовались во время езды ремнями безопасности, еще пятеро перевозили детей без автокресел. Помимо этого, пять водителей такси были привлечены к ответственности за управление автомобилем с незаконно нанесенными цветографическими схемами.