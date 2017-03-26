Таксисты объявили забастовку против низких цен на их услуги в Екатеринбурге

Как пишет 66.ру, таксисты недовольны тем, что работодатели снижают тарифы на услуги и повышают проценты, которые водители должны отдавать диспетчерским службам с каждого вызова.

Как сообщают сами водители такси, цены на бензин растут, ситуация в стране кризисная, таксистам приходится работать себе в убыток.

Водители против конкуренции между службами такси и говорят, что соревноваться нужно в качестве услуг, а не в цене. Они намерены добиваться повышения тарифов.