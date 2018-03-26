Специальные критерии для перевозчиков пассажиров будут разработаны в Нижнем Тагиле

Такое решение было принято во время заседания городской комиссии по безопасности дорожного движения, которое прошло 26 марта. В ходе заседания озвучено, что за 2017 год в сравнении с 2016 годом снизилось на 23% количество ДТП, на 20% было меньше погибших во время аварий, на 19% меньше получивших ранение во время дорожно-транспортного происшествия.

В 2017 году также произошло 87 наездов на пешеходов, 34 из них — на пешеходном переходе. Зафиксировано, что на 24% увеличилось количество случаев, когда водитель не пропускал пешехода. За последний год установлено 537 случаев технически неисправных автобусов и маршрутных такси, работающих на линии.

В 2018 году перевозчикам установят специальные критерии оценки уровня опасности в их деятельности, превышение которых повлечет за собой расторжение сотрудничества и запрет на перевозки по городу, сообщает Администрация Нижнего Тагила.