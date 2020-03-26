Россия с 27 марта прекращает авиасообщение с другими странами
Сегодня, 12:58ТранспортФото: 1Mediainvest.ru
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Кабмин поручил Росавиации с 27 марта прекратить регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами, сообщает РИА «Новости».
Сюжеты: Коронавирус
Исключения составят лишь рейсы, которые везут жителей России домой из-за границы.
Напомним, вчера президент России Владимир Путин сообщил о том, что предстоящая неделя станет нерабочей для недопущения распространения коронавируса. Сейчас в России официально подтверждены 658 случаев заболевания. В Екатеринбурге — 13 заболевших.
Карта распространения коронавируса в России
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